タレントの柳原可奈子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女のために作ったやわらか食のご飯を公開しました。【写真】長女のための手作りご飯愛情たっぷりご飯を公開柳原さんは「今日はやわらか長女ごはん」とつづり、ご飯写真を1枚載せています。「大好きなしいたけさん、玉ねぎ、ほうれん草、皮無しウインナーをご飯と炒めて、チーズと牛乳とコンソメを入れてリゾット風にしました」と説明。さらに「ミニトマトは