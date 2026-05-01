4月30日の東京市場は株安、円安、債券安のトリプル安の展開だった。米国とイスラエルによるイラン攻撃に端を発した原油高のせいだが、いつ落ち着くとも知れない中東情勢に高市政権の危機感は薄い。「まだ大丈夫」と繰り返しても、日本経済は着実にむしばまれており、緊急対策が必要だが──。【もっと読む】ナフサショックで容器への印字・包装ができない！「食品値上げ」に拍車かける高市政権の無為無策◇◇◇30