開催：2026.5.1 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 7 - 1 [ブルージェイズ] MLBの試合が1日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。 4回表、5番 ドールトン・バーショ 3球目を打っ