開催：2026.5.1

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 7 - 1 [ブルージェイズ]

MLBの試合が1日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。

ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

4回表、5番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 0-1 TOR

4回裏、3番 ライアン・ジェファーズ 8球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 2-1 TOR

6回裏、1番 バイロン・バクストン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 3-1 TOR、5番 オースティン・マーティン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-1 TOR

8回裏、4番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-1 TOR、さらにショートが悪送球でツインズ得点 MIN 6-1 TOR、7番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 7-1 TOR

試合は7対1でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで2勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.218となっている。

ここまでツインズは14勝18敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ブルージェイズは14勝17敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 11:20:18 更新