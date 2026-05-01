2026年5月1日（金） MLB ツインズ vs ブルージェイズ 試合結果
開催：2026.5.1
会場：ターゲット・フィールド
結果：[ツインズ] 7 - 1 [ブルージェイズ]
MLBの試合が1日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。
ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。
4回表、5番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 MIN 0-1 TOR
4回裏、3番 ライアン・ジェファーズ 8球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでツインズ得点 MIN 2-1 TOR
6回裏、1番 バイロン・バクストン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 3-1 TOR、5番 オースティン・マーティン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-1 TOR
8回裏、4番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-1 TOR、さらにショートが悪送球でツインズ得点 MIN 6-1 TOR、7番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 MIN 7-1 TOR
試合は7対1でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで2勝2敗0S。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.218となっている。
ここまでツインズは14勝18敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方ブルージェイズは14勝17敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-01 11:20:18 更新