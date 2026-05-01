山形地方気象台発表 【画像】GWの山形・全国の天気 庄内の海上では、発達する低気圧の影響により、２日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が四国付近にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は、発達しながら日本海を北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過する見込みです。その後、低気圧は２日夜には千島近海に達するでしょう。このため、庄内の海上を中心に、西よ