モデルの代田萌花さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。森本陸斗さんとの破局に関し、注意喚起をしました。【画像】破局報告の全文「二人の決断を尊重したいし、応援してるよ」「今日は突然の報告ごめんなさい」と書き出した代田さん。実は青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）でカップルとして成立した森本さんとの破局を報告していました。「みなさんの優しい応援コメントやお言葉に本当に嬉