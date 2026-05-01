【Windows 11：Xboxモード】 4月30日より段階的に展開 Microsoftは4月30日、Windows 11において「Xboxモード」の提供を開始した。 Windows 11の「Xboxモード」は、コントローラー操作に最適化したフルスクリーン専用のゲームモード。「Xbox Game Pass」のゲームカタログ、SteamやEpic Games Storeなど、PCにインストールされて