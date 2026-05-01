【Windows 11：Xboxモード】 4月30日より段階的に展開

Microsoftは4月30日、Windows 11において「Xboxモード」の提供を開始した。

Windows 11の「Xboxモード」は、コントローラー操作に最適化したフルスクリーン専用のゲームモード。「Xbox Game Pass」のゲームカタログ、SteamやEpic Games Storeなど、PCにインストールされているゲームへ簡単にアクセスできるほか、バックグラウンドタスクを最小限に抑え、効率的なゲーム体験を楽しめる。

当初はポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」シリーズにて「全画面表示エクスペリエンス」という機能で提供されていたが、今回からWindows 11搭載PCにて順次利用可能となる。「Xboxモード」を利用するには、最新のWindows Updateを適用する必要があり、全てのユーザーが快適に利用できるよう段階的に展開される。

Get a controller-optimized, dedicated gaming experience on your Windows 11 PC and handheld.



Xbox mode starts rolling out to Windows 11 PCs in select markets today. Learn more: https://t.co/9CappScssH - Xbox (@Xbox) April 30, 2026

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