神戸が今シーズン29勝1敗を記録した“要塞“GLION ARENA KOBE【(C)B.LEAGUE】 B2最後の王座をかけた短期決戦がいよいよスタート。5月1日から4日にかけて「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26」が開催される。 先陣を切るのは西地区優勝の神戸ストークスと、ワイルドカード下位で進出した鹿児島レブナイズのカードだ。初代B2王者でもある神戸は、21連勝でレギュ