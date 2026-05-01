岡田将生の主演ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）が話題を集めている。わずか2日の差で時効を迎えた両親殺人事件を追う社会派サスペンスドラマだ。【もっと読む】売れっ子脚本家バカリズムは深夜にダベった幸福な時間をドラマで蘇らせている視聴者からの評価は高く、ネット上でも《入り組んだストーリーと伏線に、すごいものが見られそうという予感がある》《見たことのないキャラクター設定に惹きつけられる》との声が上がっ