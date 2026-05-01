中国の王毅外相はアメリカのルビオ国務長官と電話会談を行いました。5月に予定されているトランプ大統領の訪中に向け調整を進めたとみられます。中国外務省によりますと王外相は4月30日に行った電話会談の中で、トランプ大統領の訪中を念頭に「重要なハイレベル交流の日程をしっかり準備し、安定的な米中関係の構築を模索しなければならない」と呼びかけました。また、王外相は「台湾問題は中国の核心的利益であり、米中関係の最大