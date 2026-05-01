イリュージョンで悪を暴く＜フォー・ホースメン＞が帰ってくる。シリーズ最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が5月8日（金）に公開。10年ぶりの再集結に加え、Z世代の＜ニュー・ホースメン＞も参戦し、史上最大の強奪計画が動き出す。彼らの標的となるのは、ロザムンド・パイク演じるヴェロニカ・ヴァンダーバーグ。数々の栄冠を手にしてきたロザムンドが、本作では“冷酷なダイヤの女王”として立ちは