群馬大学医学部が3月に公表した教授公募が、女性医師・女性研究者に対象を限定しているとして、「男性差別では」との声がSNSで広がり、議論を呼んだ。群馬大は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「男女雇用機会均等法におけるポジティブ・アクションとして実施している」と説明。法令に基づく適正な運用との認識を示した。実は、こうした女性限定の募集は他の大学でも見られる。背景には何があるのだろうか。（弁護士ドットコ