4月27日、ミズノはeスポーツギア市場に参入することを発表しました。ミズノ初のeスポーツギアは『ストリートファイター6』とのコラボレーションによる「ゲーミングチェア -ハギビス-」、「ゲーミングコントローラー -ハギビス-」、「ブランカちゃん人形ブルブルボルレッチ」の3商品。アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で、2026年5月1日から予約受注を開始するとしています。『ストリートファイター6