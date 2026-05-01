◇ナ・リーグナショナルズ5−4メッツ（2026年4月30日ニューヨーク）ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手（23）が4月30日（日本時間5月1日）、敵地でのメッツ戦に「1番・右翼」で先発出場。メッツのフアン・ソト外野手（27）の本塁打性の打球を好捕し、チームの勝利に貢献した。初回1死、ソトが放った打球は右翼方向に一直線。そのままスタンドインするかと思われたが、ウッドは1メートル98の長身を生かし、体を目い