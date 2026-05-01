◇ナ・リーグ ナショナルズ5−4メッツ（2026年4月30日 ニューヨーク）

ナショナルズのジェームズ・ウッド外野手（23）が4月30日（日本時間5月1日）、敵地でのメッツ戦に「1番・右翼」で先発出場。メッツのフアン・ソト外野手（27）の本塁打性の打球を好捕し、チームの勝利に貢献した。

初回1死、ソトが放った打球は右翼方向に一直線。そのままスタンドインするかと思われたが、ウッドは1メートル98の長身を生かし、体を目いっぱい伸ばしてフェンスにぶつかりながらスーパーキャッチ。しっかりとグラブにボールを収め、離さなかった。

本塁打を“強奪”されたソトは苦笑いしながら首を振り、打たれた瞬間、被弾を確信していた先発・マイコラスも帽子を取って右手を突き上げ、好捕したウッドに感謝した。

これだけにとどまらず3−3の5回2死ではビシェットのライナー性の打球をダイビングキャッチ。地面すれすれでグラブに収め、ピンチの芽を摘んだ。ウッドの好守備が光り、ナショナルズは1点差でメッツに競り勝った。

試合後、大リーグ公式サイト「MLB.com」は選手の談話を紹介。ウッドはソトの本塁打を“強奪”したスーパーキャッチについて「タイミングを合わせるだけの問題だった」と振り返り、ライナー性の打球のダイビングキャッチの方が難しかったと語ったという。

昨季までは主に左翼を守っていたが、今季は右翼に転向。あわや本塁打のピンチを救われたマイコラスは「ゴールドグラブ賞を狙える」と称賛。メッツのメンドサ監督も「彼の守備は信じられないほど素晴らしかった。彼が見せたプレーこそが、最終的に彼らが試合に勝った理由の一つだ」と敵将ながら脱帽した。