占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年5月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】「塔」の正位置は、思いがけない変化が訪れることを示します。今月は、これまで変わらなかった環境や状態に動きがありそう。ただし、ネガティブに捉えないことが大切です。最終的には、あなたにとって良い結果へとつながります。【