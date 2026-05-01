2026年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年5月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は、思いがけない変化が訪れることを示します。

今月は、これまで変わらなかった環境や状態に動きがありそう。

ただし、ネガティブに捉えないことが大切です。最終的には、あなたにとって良い結果へとつながります。

【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は安定や落ち着きをもたらします。変化の中でも心を整え、現実的に状況を受け止める力になるでしょう。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)