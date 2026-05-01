【おとめ座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は、思いがけない変化が訪れることを示します。
今月は、これまで変わらなかった環境や状態に動きがありそう。
ただし、ネガティブに捉えないことが大切です。最終的には、あなたにとって良い結果へとつながります。
【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は安定や落ち着きをもたらします。変化の中でも心を整え、現実的に状況を受け止める力になるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は、思いがけない変化が訪れることを示します。
今月は、これまで変わらなかった環境や状態に動きがありそう。
ただし、ネガティブに捉えないことが大切です。最終的には、あなたにとって良い結果へとつながります。
茶色は安定や落ち着きをもたらします。変化の中でも心を整え、現実的に状況を受け止める力になるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)