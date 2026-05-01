【ワシントン共同】米上院は4月30日、議員や事務所スタッフらに対し、オンライン上で政治や経済など幅広い出来事を賭けの対象とする「予測市場」への参加を禁止するとした決議案を全会一致で可決した。機密情報を知る立場を利用して不正に利益を得ることへの懸念が高まっていることを受けた措置。今年1月のベネズエラのマドゥロ大統領拘束作戦を巡り、機密情報に接していた米兵が「米軍がベネズエラに展開するかどうか」など10