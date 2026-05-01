「ナフサは6月に詰む」が現実になるのか──。TBS「報道特集」でそう発言した専門家に政府は猛反論したが、産業界から聞こえてくるのは「6月危機」の声ばかりだ。やっぱり「大丈夫」じゃない。【もっと読む】ガソリン補助金限界でも「節約は不要」と…引くに引けない高市首相「大言壮語」の呪縛◇◇◇財務省が28日に発表した3月の貿易統計で、中東から輸入するナフサの量が前年同月から約4割減少していた。ホルムズ