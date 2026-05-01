記事ポイント大阪市中央区千日前の「味園ビル」跡地でホテル・商業複合施設の開発計画が始動します日本橋駅から徒歩2分、なんば駅も徒歩圏内の観光・エンタメ集積地に位置します着工は2028年春以降、開業は2031年春以降を予定しています三菱商事都市開発、サンケイビル、丸紅都市開発が、大阪市中央区千日前にある「味園ビル」跡地で新たな開発計画を進めます。計画地には、ホテルと商業機能を備えた複合施設が整備され、なんば・