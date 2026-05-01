千日前に生まれる新拠点！ 三菱商事都市開発・サンケイビル・丸紅都市開発「(仮称)なんば・千日前『味園ビル』跡地開発計画」

記事ポイント 大阪市中央区千日前の「味園ビル」跡地でホテル・商業複合施設の開発計画が始動します日本橋駅から徒歩2分、なんば駅も徒歩圏内の観光・エンタメ集積地に位置します着工は2028年春以降、開業は2031年春以降を予定しています 大阪市中央区千日前の「味園ビル」跡地でホテル・商業複合施設の開発計画が始動します日本橋駅から徒歩2分、なんば駅も徒歩圏内の観光・エンタメ集積地に位置します着工は2028年春以降、開業は2031年春以降を予定しています

三菱商事都市開発、サンケイビル、丸紅都市開発が、大阪市中央区千日前にある「味園ビル」跡地で新たな開発計画を進めます。

計画地には、ホテルと商業機能を備えた複合施設が整備され、なんば・千日前エリアの観光拠点としての魅力向上を目指します。

三菱商事都市開発・サンケイビル・丸紅都市開発「(仮称)なんば・千日前『味園ビル』跡地開発計画」





計画名：(仮称)なんば・千日前「味園ビル」跡地開発計画所在地：大阪市中央区千日前2丁目155番1用途：ホテル・商業複合施設敷地面積：約3,500平方メートル、約1,100坪交通：大阪メトロ堺筋線・千日前線「日本橋」駅から徒歩2分交通：近鉄難波線「近鉄日本橋」駅から徒歩2分交通：大阪メトロ御堂筋線・千日前線「なんば」駅から徒歩8分交通：近鉄難波線「大阪難波」駅から徒歩8分着工時期：2028年春以降予定開業時期：2031年春以降予定事業者：三菱商事都市開発株式会社、株式会社サンケイビル、丸紅都市開発株式会社

「(仮称)なんば・千日前『味園ビル』跡地開発計画」は、長年にわたり大阪・千日前の地域文化を支えてきた味園ビルの解体後に進められる、ホテル・商業複合施設の開発計画です。

計画地の周囲には、心斎橋筋商店街、黒門市場、なんばグランド花月など、買い物、食、演芸を楽しめるスポットが集まり、国内外から訪れる人が街歩きを重ねやすい立地です。

新施設は、観光で大阪を訪れる人の滞在拠点としての役割に加え、千日前のにぎわいや歴史を次の時代へつなぐ場所づくりを目指します。

千日前の中心立地

計画地は千日前通沿いにあり、赤色のマークで示された当該地の周囲に日本橋駅、なんば駅、黒門市場、なんばグランド花月が並ぶ街区です。

大阪メトロ堺筋線と千日前線の「日本橋」駅、近鉄難波線の「近鉄日本橋」駅から徒歩2分の距離にあり、雨の日の移動や大きな荷物を持つ旅行中にもアクセスしやすい動線です。

大阪の主要駅である「なんば」駅も徒歩圏内にあり、観光、買い物、食事、観劇を一日の中で組み合わせやすい滞在スタイルにつながります。

ホテルと商業の複合施設

敷地面積：約3,500平方メートル開発用途：ホテル・商業複合施設開業予定：2031年春以降

開発される施設は、宿泊機能と商業機能を組み合わせた複合施設として計画されています。

旅の拠点となるホテルと、街歩きの途中に立ち寄れる商業機能が同じ場所に整うことで、朝の出発前から夜の食事後まで、千日前で過ごす時間の選択肢が広がります。

周辺には多様な飲食店やエンターテインメント施設が集積しており、新施設は既存の街のにぎわいと連動しながら、観光客と地域の人が交差する場所を目指します。

3社による都市開発





本計画は、都市型商業施設やホテル開発を手がける三菱商事都市開発、ホテルリゾート事業などを展開するサンケイビル、住宅系開発に加えてホテルや物流などの非住宅系アセット開発を広げる丸紅都市開発が進めます。

三菱商事都市開発は、リテール・エンターテインメント領域で都市型商業施設やホテルの開発に取り組み、横浜赤レンガ倉庫などでイベント事業も手がけています。

サンケイビルは「カルチャーデベロッパー」として、建物の整備に加えて、その場所ならではの過ごし方や価値ある体験を提案する事業を展開しています。

丸紅都市開発は、2025年7月に新体制で歩みを進め、約40年にわたる街づくりの知見をもとに、持続的な街づくりに取り組んでいます。

なんば・千日前エリアは、食、笑い、買い物、宿泊が近い距離で重なる大阪らしい街です。

味園ビル跡地の新たな複合施設は、2031年春以降の開業に向けて、観光拠点としての利便性と地域文化の継承を両立する計画として進められます。

大阪旅行の拠点選びや、千日前エリアの街の変化を知るうえで、今後の動きにも注目が集まります。

三菱商事都市開発・サンケイビル・丸紅都市開発「(仮称)なんば・千日前『味園ビル』跡地開発計画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「(仮称)なんば・千日前『味園ビル』跡地開発計画」はどこで進められますか

A. 大阪市中央区千日前2丁目155番1で進められます。

Q. 開発される施設の用途は何ですか

A. ホテル・商業複合施設として計画されています。

Q. 開業時期はいつですか

A. 2031年春以降の開業が予定されています。

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