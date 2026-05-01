タカラトミーは1日、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」のオフィシャルストア「TOMICA BRAND STORE」を、香港・尖沙咀の大型商業施設ハーバーシティ内にオープンした。トミカのブランドストアとしてはアジア5店舗目で、香港では初出店となる。【画像一覧】トミカ×コンバースの“シューズ型”ミニカー店舗外観はトミカのパッケージをモチーフにしたデザインを採用。店内には2000台以上のミニカーを展示した「TOMICA WALL」をは