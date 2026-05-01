トミカ香港初出店、限定品や大人向け商品も揃う体験型ストア開業 冬には組立工場も登場
タカラトミーは1日、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」のオフィシャルストア「TOMICA BRAND STORE」を、香港・尖沙咀の大型商業施設ハーバーシティ内にオープンした。トミカのブランドストアとしてはアジア5店舗目で、香港では初出店となる。
【画像一覧】トミカ×コンバースの“シューズ型”ミニカー
店舗外観はトミカのパッケージをモチーフにしたデザインを採用。店内には2000台以上のミニカーを展示した「TOMICA WALL」をはじめ、ブランドの歴史を紹介する展示エリア、新商品コーナーなどを展開する。香港の街並みを再現したジオラマ展示も設置し、来店者が“体験”として楽しめる空間を演出した。
販売面では、「TOMICA BRAND STORE」のみで展開する商品のほか、日本の「トミカショップ」オリジナル商品やイベントモデルが揃い、“大人向け”商品を集めたエリアも設置。子どもからコレクターまで幅広い層の来店を見込む。
さらに、好きなパーツを選んでオリジナルのトミカを作れる人気コンテンツ「トミカ組立工場」を2026年冬に導入予定。日本のイベントなどで人気を集めてきた体験型サービスを海外にも展開し、ブランドの魅力発信を強化する。
同社は今回の出店について、「香港では長年トミカが親しまれており、幅広い世代に愛されてきた。ブランドメッセージ『本物は、ときめく。』を体感できる場として、世代を超えて楽しめる店舗を目指す」とコメント。海外でのブランド体験の拡充に意欲を示した。
トミカは1970年の発売以来、累計10億台以上を販売してきたロングセラーブランド。2025年に誕生55周年を迎え、近年は商品展開に加えて体験価値の強化を推進。2025年12月には初のファン感謝祭を開催したほか、2026年夏には公式ファンコミュニティの立ち上げも予定しており、ブランドの裾野拡大を図っている。今回の出店もその一環と位置づけられる。
【画像一覧】トミカ×コンバースの“シューズ型”ミニカー
店舗外観はトミカのパッケージをモチーフにしたデザインを採用。店内には2000台以上のミニカーを展示した「TOMICA WALL」をはじめ、ブランドの歴史を紹介する展示エリア、新商品コーナーなどを展開する。香港の街並みを再現したジオラマ展示も設置し、来店者が“体験”として楽しめる空間を演出した。
さらに、好きなパーツを選んでオリジナルのトミカを作れる人気コンテンツ「トミカ組立工場」を2026年冬に導入予定。日本のイベントなどで人気を集めてきた体験型サービスを海外にも展開し、ブランドの魅力発信を強化する。
同社は今回の出店について、「香港では長年トミカが親しまれており、幅広い世代に愛されてきた。ブランドメッセージ『本物は、ときめく。』を体感できる場として、世代を超えて楽しめる店舗を目指す」とコメント。海外でのブランド体験の拡充に意欲を示した。
トミカは1970年の発売以来、累計10億台以上を販売してきたロングセラーブランド。2025年に誕生55周年を迎え、近年は商品展開に加えて体験価値の強化を推進。2025年12月には初のファン感謝祭を開催したほか、2026年夏には公式ファンコミュニティの立ち上げも予定しており、ブランドの裾野拡大を図っている。今回の出店もその一環と位置づけられる。