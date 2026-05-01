子どもが大学進学を考え始めると、気になるのが学費です。特に「理系は文系よりもお金がかかる」とよく言われますが、実際にはどれほどの差があるのでしょうか。進学後に想定外の負担が発生しないよう、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。 この記事では、理系と文系の学費の違いを具体的な金額で比較し、その理由や家計への影響、さらに今からできる準備について分かりやすく解説します。 理系と文系