息子が私立大学の理系学部を志望しています。理系と文系では学費が全然違うと聞きますが、どれくらい違うのでしょうか？

理系と文系の学費はどれくらい違う？平均額を比較

私立大学の場合、理系と文系では学費に大きな差があります。文部科学省の調査によると、私立大学の初年度納付金は文系で120万円前後が一般的です。一方、理系は150万円～180万円ほどになるケースが多く、初年度だけでも30万円以上の差が出ることがあります。

さらに4年間の総額で見ると、その差はより大きくなります。文系は400万円～450万円であるのに対し、理系は550万円～650万円程度かかることも珍しくありません。医学部や薬学部などはさらに高額になり、6年間で1800万円～4600万円程度必要になるケースが一般的です。

このように、理系は文系よりも年間で数十万円、総額で100万円以上の差が生じるのが一般的です。進学先によって差はありますが、「かなり違う」と言われるのも無理はないでしょう。



理系の学費が高くなる理由とは？

理系の学費が高い理由は、教育にかかるコストの違いにあります。文系では主に講義中心の授業が多いのに対し、理系では実験や実習が多く行われます。これには専用の設備や機材が必要となり、その維持費や材料費が学費に反映されます。

例えば、化学や生物の実験では薬品や試薬が必要ですし、工学系では機械や装置を使うための設備投資が欠かせません。これらは一度用意すれば終わりではなく、継続的に費用がかかります。

また、少人数での指導が多い点も理由の一つです。実験や研究では安全管理が重要なため、教員やスタッフの数も必要になります。それに伴い、人件費も増加するため、学費が高くなる傾向があります。

このように、理系の学費は単に「高い」のではなく、教育内容に応じたコストが反映されていると考えると理解しやすいでしょう。



学費の違いは家計にどう影響する？対策も解説

理系進学では、文系よりも年間で数十万円の追加負担が発生します。これが4年間続くと、家計への影響は決して小さくありません。特に複数の子どもがいる家庭では、教育費のピークが重なる可能性もあるため注意が必要です。

負担が大きいと感じた場合は、早めに対策を検討することが重要です。代表的な方法としては、奨学金の利用があります。日本学生支援機構の奨学金は多くの学生が利用しており、無利子や低金利で借りられる制度もあります。ただし、卒業後に返済が必要になるため、無理のない範囲で利用することが大切です。

また、教育ローンの活用や、学資保険で事前に備えておく方法もあります。どの方法にもメリットと注意点があるため、家庭の状況に合わせて選ぶことが大切です。早めに情報収集をしておくことで、選択肢を広げることができます。



理系進学でも安心するために今からできる準備

理系の学費は確かに高めですが、事前に準備をしておけば過度に心配する必要はありません。まずは、志望校の学費を具体的に調べ、4年間でどれくらいかかるのかを把握することが第一歩です。大学ごとに金額は異なるため、平均ではなく個別に確認することが重要です。

その上で、毎月どれくらい積み立てればよいのかを逆算し、無理のない範囲で準備を始めましょう。教育費は急に必要になるものではないため、早く始めるほど負担の分散を見込めます。

また、奨学金や減免制度についても事前に調べておくと安心です。成績や家庭の収入状況によっては、返済不要の給付型奨学金を利用できる場合もあります。

理系進学は将来の選択肢を広げる大きなチャンスでもあります。学費の不安だけで進路を狭めるのではなく、しっかり準備をすることで安心して進学を応援できる環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー