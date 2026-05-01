大型オーディション番組の最終審査に残り注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性アイドルデュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が、７日にメジャーデビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」をリリースし、６月１０日に同曲を冠したミニアルバムを発売する。４月３０日には日本テレビ系冠トークバラエティー番組「ゲストはＲＯＩＲＯＭ」（木曜、深夜０・５９）がスタートし、７月には横浜アリーナで