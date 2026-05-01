日本で最も救急搬送を受け入れている湘南鎌倉総合病院の救命救急センター。「医師の働き方改革」によって時間外・休日労働が制限され、どの医療機関でもマンパワーが不足する中、同院の救急搬送受け入れ数は年々伸び、黒字の状況という。しかも医師は無理なく勤務できる8時間勤務が基本。強い体制の源にあるのは何なのか。■日本で最も救急搬送を受け入れている頭が痛い、胸が苦しい、ひどい火傷(やけど)をした、事故に遭った、家