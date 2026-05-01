【モデルプレス＝2026/05/01】フジテレビでは、5月にゴールデンウィークスペシャルとして、5月2日・9日の両日よる9時から2週連続で「逃走中」を放送する。この度、2日放送の「逃走中〜シークレットミッション【裏切】〜」に出演する18人の逃走者たちのコメントが到着した。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆2週連続「逃走中」、1週目舞台は西武園ゆうえんち逃走劇の舞台は、埼玉・西武園ゆうえんち。賞金獲得を目