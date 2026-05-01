朝食の定番「スクランブルエッグ」は手軽でおいしいですが、なんとなくマンネリを感じていませんか？ そんなときは、ひと工夫でグッと格上げするのがおすすめです。そこで今回は、気分が上がるスクランブルエッグのレシピ8選をご紹介。食材を少しプラスするだけで、味わい・栄養・見た目がしっかりアップ。忙しい朝でも無理なく取り入れられ、気分よく1日をスタートできます。ぜひ参考にしてください。■ホテルの朝食風「ふわとろ
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