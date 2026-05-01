体調不良による休養に入った「バナナマン」の日村勇紀（53）は暴飲暴食や不摂生で知られ、芸人仲間らから心配されていたそうだ。妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）からは食事制限によるダイエットを求められていたという。【写真】バナナマン日村が突然の休養発表 超売れっ子がネタにしていた肥満体型…ロケ番組多数に心配の声やまず「ケンドーコバヤシさんから、2023年1月にハワイ正月旅行での日村さんの爆食エピソードが