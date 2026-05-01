7人組アイドルグループCANDY TUNEが30日、東京・台東区の遊園地「浅草花やしき」で、デビュー3周年記念のゴールデンウイーク特別企画「浅草飴やしき」の開園宣言を行った。メンバー衣装をモチーフにしたパンダカーやコラボフード＆ドリンクなどを楽しめる企画。立花琴未（23）は「見るだけで楽しい。私もワクワクしている」。村川緋杏（26）は「パンダちゃんがかわいい〜。メロメロです」とアピール。桐原美月（23）は今後の目標