陸上・織田幹雄記念国際陸上の織田幹雄記念国際が29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、日本トップが集結した女子100メートル障害のA決勝は、田中佑美（富士通）が13秒03（向かい風0.9メートル）で制した。冬場は上半身を強化し、パワーアップ。昨季は日本選手権を制しながら以降は故障に苦しみ、「なんで陸上をしているんだろう」と悩んだが、今季は田中らしく自然体で戦うことを明かした。日本歴代1〜4位のハードラ