おととい、広島県三原市で別の殺人事件の捜査中に見つかった遺体について、警察は市内に住む29歳の男性と判明したと発表しました。おととい、広島県三原市にある会社の敷地内で、土の中から男性の遺体が見つかりました。警察はDNA型鑑定の結果、遺体は三原市の鉄工業・徳田雅希さん（29）と判明したと発表しました。徳田さんの親族から、3月10日に行方不明届が出ていたということです。三原市に隣接する東広島市では2月、会社役員