最近は、ほぼ絶滅したと思われていた「社員旅行」という習慣。仕事とプライベートの境界線を明確にしたい現代人にとって、拘束時間の長い社内イベントは、もはや恐怖の対象でしかないのだろうか。ガールズちゃんねるに4月下旬、「【助けて】社員旅行に行きたくない…」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は転職したばかりの会社で、久しぶりに社員旅行が開催されると聞き「愕然として震えています」と心中を吐露している