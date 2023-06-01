阪神が１日からの巨人３連戦（甲子園）を前に、ローテーションを再編することが４月３０日、分かった。同カードでは村上、大竹に続き、３戦目に中４日で才木を投入。２戦連続６失点と悩める右腕が、宿敵との伝統の一戦で再起を期す。今季初の９連戦を戦う阪神が積極的に動く。同月２８日のヤクルト戦（神宮）に先発した才木を、中４日と間隔を詰めて３日の巨人戦で起用する。前回は自己ワーストタイの２回６失点（自責５）ＫＯ