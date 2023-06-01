ラグビー、リーグワンの神戸が３０日、神戸市内で、５月２日の三重戦（花園）に向けて報道陣へ練習を公開した。レニーヘッドコーチは、上位６チームによるプレーオフ（５月２３日〜）へ万全の戦力を整えていくことを誓い、レギュラー陣を入れ替え、フレッシュな布陣で挑む予定。首位埼玉と勝ち点１差の２位で「誰が出ても問題ないと自信をつけることが重要。いいパフォーマンスを出すメンバーにチャンスを与える」と話した。