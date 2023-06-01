中国の王毅外相とアメリカのルビオ国務長官が電話会談し、ハイレベル交流のための準備を進める考えを確認しました。米中首脳会談に向け、調整を進めているものとみられます。中国国営の新華社通信によりますと、先月30日に行われた電話会談で、王毅外相は「双方はハイレベル交流の準備を進め、戦略的で建設的、安定的な両国関係の構築を模索しなければならない」と指摘しました。また、「台湾問題は中国の核心的な利益であり、両国