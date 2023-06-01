中国の王毅外相とアメリカのルビオ国務長官が電話会談し、ハイレベル交流のための準備を進める考えを確認しました。米中首脳会談に向け、調整を進めているものとみられます。

中国国営の新華社通信によりますと、先月30日に行われた電話会談で、王毅外相は「双方はハイレベル交流の準備を進め、戦略的で建設的、安定的な両国関係の構築を模索しなければならない」と指摘しました。

また、「台湾問題は中国の核心的な利益であり、両国関係の最大のリスク要因だ」と主張。「アメリカは正しい選択を行い、世界平和のために努力を尽くすべきだ」と台湾問題に介入しないよう、くぎを刺しました。

これに対し、ルビオ国務長官は「アメリカと中国の関係は世界で最も重要な二国間関係であり、首脳外交は両国関係の核心だ」としたうえで、「ハイレベル交流のため成果を積み重ね、両国関係の戦略的な安定を追求しなければならない」と応じたということです。

また、中国の何立峰副首相とアメリカのベッセント財務長官、グリア通商代表のオンライン協議も開かれました。

協議のなかで、中国側はアメリカによる経済や貿易の対中制限措置について、厳正な懸念を表明しました。そのうえで、両国の意見の食い違いを管理し、協力を強化し、両国の経済・貿易関係の安定と持続可能な発展を推進する方針で一致したということです。

今月にはトランプ大統領が中国を訪問し、習主席と会談する見通しで、首脳会談に向け、調整を進めているものとみられます。