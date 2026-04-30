旅行や帰省などでGW（ゴールデンウイーク）中に自宅を留守にする人は多いのではないでしょうか。そんな中、自宅の防犯対策を強化するよう、政府広報オンラインの公式Xアカウントが呼び掛けています。【豆知識】「えっ…」これが侵入犯から自宅守るためにすべき“防犯対策”です公式アカウントは「近年、手口が巧妙かつ凶悪化した侵入犯罪が増えています」「改めて防犯対策を見直し、自分や家族の命と財産を守りましょう」と