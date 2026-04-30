◆パ・リーグ西武２―３日本ハム＝延長１１回＝（３０日・ベルーナドーム）西武が接戦を落とし、４カード連続勝ち越しを逃し、３月３１日以来の勝率５割復帰はならなかった。打線は両軍無得点の２回２死一、三塁で滝沢が中前適時打を放ち、５試合連続で先制した。そのまま迎えた６回には、相手先発・伊藤との昨季の対戦打率７割５分と得意にしていた長谷川が、１４６キロ直球を振り抜いて左翼スタンドに２号ソロを放ち、貴