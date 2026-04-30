◆パ・リーグ 西武２―３日本ハム＝延長１１回＝（３０日・ベルーナドーム）

西武が接戦を落とし、４カード連続勝ち越しを逃し、３月３１日以来の勝率５割復帰はならなかった。

打線は両軍無得点の２回２死一、三塁で滝沢が中前適時打を放ち、５試合連続で先制した。

そのまま迎えた６回には、相手先発・伊藤との昨季の対戦打率７割５分と得意にしていた長谷川が、１４６キロ直球を振り抜いて左翼スタンドに２号ソロを放ち、貴重な追加点を挙げていた。

先発・隅田知一郎投手は７回まで無失点投球も、８回に１死満塁としたところで降板し、３勝目とはならず。初回は３者連続三振の立ち上がり。７回には先頭のレイエスに中前安打を打たれ出塁を許すも、続く野村を三ゴロ併殺打に打ち取り力強く拳を握った。

ところが、２点リードの８回に水野と田宮の連打で１点を返されると、制球が定まらず。１死満塁のピンチを作ったところで西口監督が交代を告げた。後を受けた２番手・甲斐野が郡司に中犠飛を打たれ、同点とされた。９回から登板した３番手・中村祐が３者凡退の投球を見せた。

守備では延長１０回１死三塁、打席に五十幡の場面で日本ハムのスクイズを読み切って外す好判断もあった。

しかし、延長１１回１死一、三塁、５番手の羽田が野村に左前に勝ち越し打を許した。