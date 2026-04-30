【モデルプレス＝2026/04/30】5月1日より、Prime Videoにて人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が配信開始。これに先駆けて、モデルプレスでは『バチェラー』『バチェロレッテ』シリーズから生まれた名言を5つピックアップ。視聴者の魂を揺さぶりSNSを席巻した伝説の名言を紹介する。【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女◆「バチェラー」「バチェロレッテ」シリーズ『バチェラ