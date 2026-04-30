「バチェラー」「バチェロレッテ」名言5選 友永構文・萌子様…ファン唸らす伝説たち
【モデルプレス＝2026/04/30】5月1日より、Prime Videoにて人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が配信開始。これに先駆けて、モデルプレスでは『バチェラー』『バチェロレッテ』シリーズから生まれた名言を5つピックアップ。視聴者の魂を揺さぶりSNSを席巻した伝説の名言を紹介する。
【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』では、1人の完璧な独身男性（バチェラー）・女性（バチェロレッテ）が、多数の異性の参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
第2話のカクテルパーティーで、焦りから号泣する女性が続出する異様な事態の中、松長ゆり子が言い放った一撃。バスルームに籠城する者まで現れた混乱を冷徹に見つめたこの言葉は、涙を「女の武器」や「駆け引き」と断じる潔いまでのリアリズムを突きつけた。
シーズン2の特別企画にて、数々の波乱を巻き起こした野田あず沙に対し、岡田茉里乃が投げかけたパンチライン。バチェラーからのサプライズローズをきっかけに、周囲へのマウントや過激な行動が加速した彼女の変貌ぶりを、これ以上ない精度で言語化した。リアリティ番組の過酷さを物語り、スタジオを爆笑と納得の渦に包んだ。
3代目バチェラー・友永真也が、感謝を伝える際に何度も繰り返したフレーズ。後に「友永構文」として流行を巻き起こしたこの言葉は、彼のあまりにも真っ直ぐで嘘をつけない性格を象徴している。兵庫県出身の彼ならではの柔らかな関西弁で、シリーズ屈指のインパクトを残した。
第1話の初対面で気後れし、自分を出せずにいた杉田陽平に対し、初代バチェロレッテ福田萌子が贈った慈愛に満ちた肯定。彼の繊細な感性とアートに深く共鳴した福田が、自信のなさを抱える彼を讃えた瞬間だ。単なる恋愛の枠を超えて一人の人間としての価値を認め、魂を救い上げたこの言葉に、画面越しに多くの視聴者が涙し、勇気をもらった。
3代目バチェロレッテ武井亜樹が、第1話の最初のローズセレモニーを前に、去りゆく男性陣へ真摯に伝えた言葉。選ばれないことは男性としての魅力の欠如ではなく、あくまで「私の恋愛の感覚と合わなかっただけ」と定義した。相手の尊厳を守りつつ、自立した女性として自分の決断に責任を持つ彼女の知性と優しさが凝縮されており、金言として支持された。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
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【写真】4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女
◆「バチェラー」「バチェロレッテ」シリーズ
『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』では、1人の完璧な独身男性（バチェラー）・女性（バチェロレッテ）が、多数の異性の参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
◆「バチェラー」シーズン1「気を引くために泣く以外、泣く理由ってあります？」
第2話のカクテルパーティーで、焦りから号泣する女性が続出する異様な事態の中、松長ゆり子が言い放った一撃。バスルームに籠城する者まで現れた混乱を冷徹に見つめたこの言葉は、涙を「女の武器」や「駆け引き」と断じる潔いまでのリアリズムを突きつけた。
◆「バチェラー」シーズン2「ローズが生んだ化け物」
シーズン2の特別企画にて、数々の波乱を巻き起こした野田あず沙に対し、岡田茉里乃が投げかけたパンチライン。バチェラーからのサプライズローズをきっかけに、周囲へのマウントや過激な行動が加速した彼女の変貌ぶりを、これ以上ない精度で言語化した。リアリティ番組の過酷さを物語り、スタジオを爆笑と納得の渦に包んだ。
◆「バチェラー」シーズン3「ほんまにありがとう」
3代目バチェラー・友永真也が、感謝を伝える際に何度も繰り返したフレーズ。後に「友永構文」として流行を巻き起こしたこの言葉は、彼のあまりにも真っ直ぐで嘘をつけない性格を象徴している。兵庫県出身の彼ならではの柔らかな関西弁で、シリーズ屈指のインパクトを残した。
◆「バチェロレッテ」シーズン1「…You're special（あなたはスペシャルよ）！」
第1話の初対面で気後れし、自分を出せずにいた杉田陽平に対し、初代バチェロレッテ福田萌子が贈った慈愛に満ちた肯定。彼の繊細な感性とアートに深く共鳴した福田が、自信のなさを抱える彼を讃えた瞬間だ。単なる恋愛の枠を超えて一人の人間としての価値を認め、魂を救い上げたこの言葉に、画面越しに多くの視聴者が涙し、勇気をもらった。
◆「バチェロレッテ」シーズン3「ただお別れしなきゃいけなかった人」
3代目バチェロレッテ武井亜樹が、第1話の最初のローズセレモニーを前に、去りゆく男性陣へ真摯に伝えた言葉。選ばれないことは男性としての魅力の欠如ではなく、あくまで「私の恋愛の感覚と合わなかっただけ」と定義した。相手の尊厳を守りつつ、自立した女性として自分の決断に責任を持つ彼女の知性と優しさが凝縮されており、金言として支持された。（modelpress編集部）
◆「チェロレッテ・ジャパン」シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話
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