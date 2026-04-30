大切な人へ感謝の気持ちを届ける母の日。今年は特別感のあるギフトを選びたいという方におすすめなのが、ReFaの期間限定キャンペーンです♡「A BOUQUET OF HEART」をテーマに、贈る人も贈られる人も笑顔になれる華やかな企画が登場。心を込めたギフトで、いつもは伝えきれない“ありがとう”を届けてみませんか♪ 母の日を彩る特別キャンペーン 今回の「SPRING CAMPAIGN 2026」は、2026年5月10日（