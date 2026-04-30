ReFaで叶える母の日ギフト♡限定特典付きキャンペーンで想いを届けて

大切な人へ感謝の気持ちを届ける母の日。今年は特別感のあるギフトを選びたいという方におすすめなのが、ReFaの期間限定キャンペーンです♡「A BOUQUET OF HEART」をテーマに、贈る人も贈られる人も笑顔になれる華やかな企画が登場。心を込めたギフトで、いつもは伝えきれない“ありがとう”を届けてみませんか♪

母の日を彩る特別キャンペーン

今回の「SPRING CAMPAIGN 2026」は、2026年5月10日（日）まで開催。テーマは「A BOUQUET OF HEART～ありがとうの花束を、あなたへ～」。

感謝の気持ちをブーケのように束ねて届けるという想いが込められています。

対象はMTGオンラインショップや全国の百貨店、家電量販店、専門店など幅広く展開されており、ライフスタイルに合わせて購入できるのも魅力です。

さらに、ギフトをより華やかに演出するピンクカラーの限定ショッパーが登場。大切な贈り物を包むその瞬間から、特別な時間が始まります。

嬉しい特典＆おすすめアイテム

キャンペーン期間中、13,000円（税込）以上の購入で、人気イラストレーターSHOGO SEKINE氏デザインのアクリルチャームをプレゼント。

さりげなく添えられる特典が、ギフトの満足度をさらに高めてくれます。※無くなり次第終了。

リファエールブラシレイ



価格：11,000円（税込）

リファハイドラクリア



価格：27,500円（税込）

リファビューテックドライヤーBX



価格：58,300円（税込）

毎日のケアをワンランクアップさせる美容アイテムは、実用性と特別感を兼ね備えたギフトにぴったり。使うたびに贈った人の気持ちを思い出してもらえる、そんな心温まるプレゼントになります。

※商品の取り扱いや在庫状況は売り場によって異なります。

BOTANIST×ドラえもん限定♡未来の森を想うサステナブルヘアケア

今だけの限定体験をチェック

今回のキャンペーンは、売り場ごとに内容やラッピングが異なるため、訪れる店舗によってさまざまな楽しみ方ができるのもポイント。自分で選ぶ楽しさと、贈るワクワク感を同時に味わえるのが魅力です。

大切な方の好みに合わせて、ぴったりのアイテムを見つけてみてください。

*売り場によって実施内容、取り扱い商品、ラッピングの実施が異なります。詳細は売り場にてご確認ください。

想いを形にする母の日ギフト♡

日頃の感謝を伝える母の日は、特別なギフトで心に残るひとときを演出したいもの。ReFaのキャンペーンなら、美しさとともに想いも届けられます♡

華やかなラッピングと実用的なアイテムで、受け取る瞬間から笑顔があふれるはず。今年は少し贅沢なギフトで、大切な人に“ありがとう”を伝えてみてはいかがでしょうか♪