「ヤクルト−阪神」（３０日、神宮球場）阪神・藤川球児監督がルーキーへの死球に怒りをあらわにしながらベンチを飛び出した。７点リードの七回１死。ドラフト３位・岡城（筑波大）の左脇腹付近に木沢の１４７キロの速球が直撃する死球。指揮官ベンチから飛び出した。最初は穏やかな表情だった藤川監督は、その後何かを呟きながら厳しい表情に。藤本総合コーチも出てきてなだめる形となり、球場の虎党からはブーイング。近本