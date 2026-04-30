記事ポイント株式会社優食が「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を2026年も更新高たんぱく・低糖質の豆腐干を使った即食シリーズで選手のコンディショニングをサポート「キャプテン翼」原作者・高橋陽一氏がオーナーを務めるなでしこリーグ2部の女子チーム豆腐干の販売・関連商品開発を手がける優食が、なでしこリーグ2部「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を更新。豆腐干を使った即食加工品「豆腐干食堂」シリーズの商品提供を通