犬のお迎えに反対していたお母さんの、ワンコとの「まさかの光景」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「こうなるよねーｗ」「幸せそう」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬を飼うのに大反対していた母→反対を押し切り、お迎えした結果…嘘のような『まさかの光景』】 幸せそうなお母さんとワンコ TikTokアカウント「cicuwatan」に投稿されたのは、