犬を「あだ名」で呼んではいけない3つの理由 1.名前を自分のことだと認識できなくなる 犬は人間のように言葉の意味を深く理解しているわけではなく、特定の「音」を自分を呼ぶ合図として学習します。 そのため、本名が「ポチ」なのに「ポッちゃん」「ポチ公」「おやつ」など、気分によって呼び名を変えてしまうと、犬はどの音が自分を指しているのか判断できなくなります。 結果として、名前を呼んでも「自分に関